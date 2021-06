Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un contrat colossal déjà prévu pour Zinedine Zidane !

Publié le 2 juin 2021 à 17h10 par T.M.

En discussions avec Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG serait prêt à mettre les petits plats dans les grands pour l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Alors que le PSG semble retenir Mauricio Pochettino, ce dernier pourrait bien avoir déjà la tête ailleurs, notamment à un retour à Tottenham. Après avoir changé d’entraîneur en janvier dernier, le club de la capitale pourrait à nouveau nommé un nouveau technicien et au Qatar, on verrait les choses en grand, puisque ce poste pourrait bien revenir à Zinedine Zidane. En effet, selon les informations d’ Entreprendre , cette piste ferait l’unanimité au PSG et les contacts auraient même déjà débuté entre l’ex-entraîneur du Real Madrid et les dirigeants qataris.

De grosses garanties pour Zidane !

Cela discuterait donc entre le PSG et Zinedine Zidane. Et au sein du club de la capitale, on semble prêt à tout pour convaincre Zizou de s’asseoir sur le banc du Parc des Princes. Comme l’a poursuivi le magazine français, le PSG pourrait ainsi faire de gros efforts afin de répondre à toutes les attentes de Zidane, lui promettant un salaire supérieur à 9,5M€ par an, un contrat longue durée et de grosses garanties pour le recrutement. De quoi alors faire la différence auprès de celui qui vient de quitter le Real Madrid ?