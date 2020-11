Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un concurrent de Leonardo prêt à passer à l’action pour ce crack ?

Publié le 22 novembre 2020 à 1h15 par La rédaction

La lutte acharnée entre grands d’Europe est lancée pour Dominik Szoboszlai. Courtisé notamment par le PSG, le Real Madrid et le Milan AC, le Hongrois serait aussi sur les tablettes d’Arsenal, qui songerait à agir très vite.

À 20 ans, Dominik Szoboszlai est en train de faire tourner la tête de beaucoup de grands d’Europe. Déjà surveillé cet été par le Milan AC et Arsenal, ces derniers ont vu de nouveaux poids lourds s’inviter à la fête ces dernières semaines, à l'image du Real Madrid et du PSG. Flamboyant sous les couleurs du RB Salzbourg, et décisif avec la Hongrie, le milieu offensif semble plus que jamais être voué à un départ, peut-être même dès cet hiver. Le joueur dispose dans son contrat d’une clause de libération de 25M€, une aubaine pour les nombreux prétendants.

Arsenal prêt à payer la clause de libération ?