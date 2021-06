Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo dans ce dossier à 0€ ?

Publié le 3 juin 2021 à 15h15 par La rédaction

Libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma peut s'engager où il le souhaite dès à présent. Annoncé dans le viseur du PSG et de la Juventus pour cet été, le gardien italien ne devrait finalement pas poser ses valises à Turin cet été...

Considéré comme l'un des gardiens les plus prometteurs au monde, Gialnuigi Donnarumma n'a pas trouvé d'accord avec l'AC Milan pour prolonger son contrat qui se terminait fin juin. Libre de tout contrat, le jeune italien serait très courtisé et notamment par des clubs comme le FC Barcelone, le PSG ou encore la Juventus. Une vive concurrence dans ce dossier, d'autant que Donnarumma a été proposé aux clubs par l'intermédiaire de son agent, Mino Raiola. Et le PSG semble idéalement positionné...

La Juventus se retire de la course ?