Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 passe à l'action pour ce crack du PSG

Publié le 19 juin 2022 à 22h45 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le PSG, Thierno Baldé a fait forte impression cette saison lors de son prêt au Havre. A tel point que la direction du RC Lens serait tombé sous son charme. En effet, les Sang-et-Or se seraient renseignés sur la situation de Thierno Baldé au PSG.

Barré par la concurrence d'Achraf Hakimi, de Thilo Kehrer et de Colin Dagba au PSG, Thierno Baldé est allé chercher du temps de jeu ailleurs l'été dernier. En effet, le crack de 20 ans a été prêté lors de la saison 2021-2022 au Havre pour s'aguerrir et jouer davantage. Un choix qui a payé, puisque Thierno Baldé a réussi à réaliser une belle saison en tant que titulaire au HAC . Mais alors que son contrat avec le PSG se terminera le 30 juin 2023, le jeune latéral droit pourrait être vendu lors du prochain mercato estival, et ce, pour ne pas partir librement et gratuitement à l'issue de son bail. Une information qui n'aurait pas échappée au RC Lens.

Mercato - PSG : Le transfert de Frenkie de Jong plombé par une star de Guardiola ? La réponse https://t.co/85JnKwS7Xo pic.twitter.com/635dyoXT8w — le10sport (@le10sport) June 19, 2022

Le RC Lens s'est renseigné pour Thierno Baldé