Mercato - PSG : Barcelone est passé à l'offensive pour Angel Di Maria

Publié le 19 juin 2022 à 19h10 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Angel Di Maria va faire ses valises cet été et changer de club. Déterminée à profiter de la situation, la Juventus serait proche de boucler le transfert libre et gratuit d'El Fideo. Toutefois, le FC Barcelone serait toujours en embuscade sur ce dossier et aurait d'ailleurs fait une offre verbale à Angel Di Maria.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Angel Di Maria va prendre le large. Sous contrat jusqu'au 30 juin, El Fideo est déjà assuré de quitter Paris librement et gratuitement cet été. Alertée par la situation d'Angel Di Maria, la Juventus ferait tout son possible pour boucler son transfert à 0€ cet été. Toutefois, le FC Barcelone serait toujours à l'affût sur ce dossier et aurait même lancé les hostilités.

Le Barça a formulé une offre verbale à Angel Di Maria