Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de cette pépite du PSG sur son avenir !

Publié le 18 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

Prêté par le PSG, son club formateur, au Havre AC, Thierno Baldé a été étincelant en Ligue 2 avec les Normands. De quoi lui assurer une place dans le groupe parisien la saison prochaine ?

Cette saison, Thierno Baldé a été prêté par le PSG au Havre et il s’est révélé être un joueur à gros potentiel. En effet, le jeune défenseur de 19 ans a occupé le poste de latéral droit cette saison, et s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable de son équipe. Quid maintenant de son avenir alors que la fin de saison est imminente ? Baldé possède un contrat le liant au PSG jusqu’en 2023. Le Havre ne disposant pas d’option d’achat, son avenir reste incertain. À une année du terme de son contrat, le PSG devrait soit le prolonger, soit le vendre.

« Le plus important pour moi c’est de jouer »