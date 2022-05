Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a un problème pour Lewandowski

Publié le 18 mai 2022 à 22h20 par La rédaction

Le Barça pourrait bien voir surgir un problème insurmontable dans l’opération Lewandowski. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien britannique The Guardian révèle que Chelsea vient d’intervenir dans le dossier Robert Lewandowski, Thomas Tuchel manifestant un intérêt fort pour récupérer le buteur polonais à un an de la fin de son contrat avec le Bayern. Quand bien même Lewandowski, selon The Guardian , n’est pas emballé par la Premier League et préfère rejoindre Barcelone, l’arrivée des Blues dans la cours constitue une très mauvaise nouvelle pour le club catalan.

Coup fatal pour le Barça ?

En effet, alors que le Barça peine déjà grandement sur l’offre de transfert, sa proposition de 35 millions d’euros étant très loin de suffire aux yeux du Bayern, le fait qu’un club comme Chelsea arrive dans le deal met indiscutablement une pression à la hausse sur le prix du transfert, d’autant que les Blues ont les moyens de proposer beaucoup plus et qu’ils activeront obligatoirement ce levier pour tenter d’arracher le deal. Pour le Barça, qui est encore trop contraint financièrement pour jouer une surenchère, cela pourrait s’avérer fatal.