Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi déjà fixé pour cet ancien buteur du Real Madrid ?

Publié le 18 mai 2022 à 17h00 par La rédaction

Intéressé par Alvaro Morata pour renforcer son attaque, le FC Barcelone serait mal en point dans ce dossier. La Juventus aurait fait une offre à l’Atlético de Madrid pour le conserver.

A l’heure actuelle, Xavi n’espère qu’une chose : que Robert Lewandowski s’engage au FC Barcelone. « Je peux confirmer que j'ai parlé avec Hasan Salihamidžić et que je l'ai informé que ma décision avait été prise et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. Les deux parties doivent penser à l’avenir », a lâché l’international polonais samedi dernier. Mais en plus du Polonais, l’entraîneur espagnol avait également ciblé Alvaro Morata.

Pour Alvaro Morata, la Juventus avance ses pions