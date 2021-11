Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 ouvre la porte à Leonardo pour cette pépite !

Publié le 22 novembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025 et par la même occasion dans le viseur du PSG, Jonathan David finira par plier bagage en quittant le LOSC d’une façon ou d’une autre selon son coach Jocelyn Gourvennec.

Avec ses 10 buts inscrits depuis le début de la saison, Jonathan David est sans doute l’une des seules belles éclaircies du début de saison du champion en titre, qui pointe seulement à la 12ème place du classement de Ligue 1. Les performances de l’international canadien sont telles que son profil intéresse le PSG comme le10sport.com vous l’a dernièrement révélé en exclusivité, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. L’attaquant de 21 ans est sous contrat avec le LOSC jusqu’en juin 2025, mais ne restera pas indéfiniment selon son entraîneur Jocelyn Gourvennec.

« Il partira à un moment donné de Lille »