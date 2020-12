Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un Champion du monde pourrait plomber un gros dossier de Leonardo !

Publié le 7 décembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que le PSG s'intéresse à Christian Eriksen pour cet hiver, le Bayern Munich pourrait bien faire capoter la transaction en proposant Corentin Tolisso à l'Inter Milan. Explications.

Un an après son arrivée, Christian Eriksen pourrait déjà quitter l'Inter Milan. Son recrutement durant le précédent mercato d'hiver avait été vu comme un signe de l'ambition retrouvée des Nerazzurri, mais force est de constater que cela s'avère être un échec pour le moment. Le Danois n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire dans le schéma d'Antonio Conte qui ne compte désormais plus sur lui comme en témoigne son entrée en jeu dans les ultimes secondes de la rencontres face à Bologne (3-1). Un choix qui a été vécu comme une humiliation par le joueur dont le départ cet hiver ne semble plus faire aucun doute. Une bonne nouvelle pour le PSG où Leonardo apprécie Christian Eriksen. Mais la concurrence est déjà colossale.

Tolisso échangé contre Eriksen ?