Mercato - PSG : Un champion du monde lâche sa réponse à Campos

Alors que le PSG souhaite toujours renforcer l'axe de sa défense, le nom de Lucas Hernandez figurerait sur la short-list de Luis Campos. Champion du monde avec les Bleus en 2018, la polyvalence de l'actuel joueur du Bayern plait énormément du côté de la capitale. Mais le Français compte poursuivre sa carrière au Bayern...

Bloqué dans le dossier Milan Skriniar, le PSG étudie plusieurs alternatives afin de prévoir l'échec qui se dessine. Outre Wesley Fofana et Axel Disasi, un autre défenseur français a été annoncé dans le viseur des Parisiens. Lucas Hernandez susciterait l'intérêt du PSG mais il donnerait sa préférence à une prolongation de contrat du côté de Munich.

Lucas Hernández feels good in Munich and is open to new contract talks. The ball is now in Bayern's court to approach the player over a new deal [Podcast Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/HDQJqMHbFB