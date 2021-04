Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un cadre du Real Madrid prévient Leonardo pour Vinicius Jr !

Publié le 15 avril 2021 à 22h15 par B.C.

Alors que le Real Madrid s’intéresse à Kylian Mbappé, Leonardo apprécie de son côté Vinicius Jr. Mais aux yeux de Casemiro, l’avenir de l’attaquant brésilien s’écrit chez les Merengue.

Alors que Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid, Vinicius Jr pourrait débloquer ce dossier. En effet, le PSG est encore loin d’avoir trouvé un accord pour la prolongation de l’international tricolore, comme vous l’a annoncé le10sport.com, et pourrait être contraint de s’en séparer dès cet été si la situation n’était pas débloquée d’ici-là. De quoi arranger les affaires de Florentino Pérez, qui dispose d’un atout de taille dans ses rangs puisque Leonardo apprécierait énormément Vinicius Jr. La direction madrilène n’aurait pas encore exclu le départ de l’attaquant brésilien, mais dans l’effectif de Zinedine Zidane, on semble compter sur lui à l’avenir.

« Nous avons un grand joueur qui a de nombreuses années devant lui au Real Madrid »