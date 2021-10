Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bilan finalement pas si brillant pour l’été 2021 de Leonardo ?

Publié le 13 octobre 2021 à 20h30 par A.C.

Leonardo s’est montré très actif cet été, avec plusieurs recrues de premier rang pour le Paris Saint-Germain. Toutes ne semblent pourtant pas vraiment apporter satisfaction...

Aux quatre coins de l’Europe, on a félicité Leonardo pour l’incroyable mercato estival qu’il a mené au Paris Saint-Germain cet été. Il faut dire que le directeur sportif brésilien a bouclé quelques coups incroyables, avec notamment l’arrivée de Lionel Messi. Sans contrat depuis le 30 juin dernier, celui que tout le monde voyait rester au FC Barcelone a franchi pour la première fois le pas, en rejoignant seulement le deuxième club de sa carrière professionnelle. Il forme désormais avec Neymar et Kylian Mbappé l'un des trios les plus craint au monde, mais Leonardo ne s’est pas arrêté là. Au milieu, il a joué un deuxième tour au Barça en lui soufflant Georginio Wijnaldum, sans oublier l’ancien capitaine du Real Madrid en défense avec Sergio Ramos et surtout Gianluigi Donnarumma dans les cages. Toutes ces recrues n’ont pas couté le moindre sou en indemnité de transfert, mais au Paris Saint-Germain on a également ouvert le portefeuille aller chercher Nuno Mendes et Achraf Hakimi, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com a couté 70M€ au total.

Le succès Hakimi et l’arrivée progressive de Messi

Quel est le bilan de ce mercato, un mois et demi après la fermeture de ses portes ? Après avoir patienté quelques matchs, les supporters du Paris Saint-Germain ont enfin pu voir Lionel Messi à l’œuvre et plus le temps passe, plus il semble de fondre dans sa nouvelle vie française. Achraf Hakimi s’est lui rapidement révélé être un véritable coup en or. Considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde, l’ancien de l’Inter est venu régler l’un des plus gros chantiers du PSG ces dernières années et ses prestations ont véritablement impressionné. C’est vrai qu’il a toujours eu une réputation de joueur offensif, mais trois buts en neuf matchs de Ligue 12 restent tout de même exceptionnels pour un latéral droit.

Que se passe-t-il avec Ramos et Wijnaldum ?

Tout n’est toutefois pas reluisant. Alors que le Real Madrid a refusé de se plier aux exigences de Sergio Ramos, qui était pourtant le capitaine et l’un des grands leaders de l’équipe, le Paris Saint-Germain lui a déroulé le tapis rouge. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l’Espagnol va gagner 15M€ net par an... mais les supporters n’ont toujours pas pu le voir à l’action. Après avoir disputé seulement sept rencontres sur les six premiers mois de l’année 2021, Ramos n’a pas encore disputé la moindre rencontre avec le maillot du PSG. Que dire de Georginio Wijnaldum ? Impressionnant avec Liverpool, le Néerlandais ne joue que très peu avec Mauricio Pochettino. Il n’a d’ailleurs pas hésité à faire part de son mécontentement récemment, ce qui annonce déjà des nouvelles polémiques au PSG.