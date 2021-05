Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avantage de taille pour Leonardo avec ce joueur de Ligue 1 ?

Publié le 10 mai 2021 à 7h15 par H.G.

Alors que le PSG a coché le nom de Romain Faivre en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale pourrait disposer d’un avantage de taille dans ce dossier.

Le milieu de terrain du PSG est fréquemment en chantier ces dernières années, et cela ne semble pas prêt de s’arrêter. En effet, au cours de cette saison 2020/2021, le club de la capitale a encore une fois montré des lacunes dans ce secteur où seul Marco Verratti fait l’unanimité quand il n’est pas blessé. Ainsi, Leonardo va de nouveau n’avoir d’autre choix que de se montrer actif pour enrôler un nouveau joueur dans ce secteur. Et cela pourrait le conduire à piocher en Ligue 1 puisque, comme le10sport.com vous l’a révélé début janvier, le PSG surveille avec attention les prestations de Romain Faivre du côté du Stade Brestois.

Romain Faivre ne dirait pas non au PSG !