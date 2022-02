Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un autre départ se précise en attaque en plus de Mbappé !

Publié le 10 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Cédé en prêt par le PSG au Sporting Lisbonne l’été dernier, Pablo Sarabia n’exclut pas de quitter définitivement la capitale en fin de saison.

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG, Pablo Sarabia a été contraint à l’exil en prêt l’été dernier. Barré par une trop forte concurrence sur le plan offensif (Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Julian Draxler), l’international espagnol a finalement rejoint le Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Et dans un entretien accordé à ADN de Leão, Sarabia a même laissé entendre qu’il pourrait ne pas revenir au PSG cet été.

Sarabia n’exclut pas un départ