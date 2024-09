Thomas Bourseau

Désiré Doué fut la quatrième et ultime recrue estivale du PSG après Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho. Le milieu offensif et ailier de 19 ans est promis à un grand avenir selon Ludovic Blas. Son ancien coéquipier au Stade Rennais a d’ailleurs avoué avoir contacté Randal Kolo Muani afin que l’international français le prenne « sous son aile » au Paris Saint-Germain.

Désiré Doué (19 ans) a signé au PSG à la mi-août dernier pour 60M€ au total. Et quand bien même le milieu de terrain offensif médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n’est pas encore parvenu à débloquer son compteur but au Paris Saint-Germain, il est déjà destiné à devenir un grand joueur selon Ludovic Blas.

«C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire»

Ayant côtoyé Désiré Doué au Stade Rennais jusqu’à l’été dernier, Ludovic Blas n’a pas mâché ses mots en conférence de presse mercredi. « C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire. C’est un jeune qui est bourré de talent. J’ai passé beaucoup de temps à parler avec lui la saison dernière. Je lui ai dit certaines choses, j’ai beaucoup parlé avec lui sur certaines situations de jeu, mais il n’a vraiment pas besoin de ça. C’est la qualité qu’il a. En espérant que tout se passe bien là-bas et qu’il joue le plus possible ».

«J’ai envoyé deux ou trois messages à Randal»

D’ailleurs, l’ailier du Stade Rennais, passé par le FC Nantes où il a évolué aux côtés de Randal Kolo Muani, a fait un aveu surprenant pendant le point presse en question, 48 heures avant le coup d’envoi de PSG - Rennes vendredi soir au Parc des princes. « J’ai envoyé deux ou trois messages à Randal pour qu’il le prenne sous son aile parce que quand t’arrives dans un grand club comme ça, ça ne doit pas être évident. Mais il a du caractère, il n’a pas froid aux yeux donc franchement, je n’ai aucun souci avec ça ».