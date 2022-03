Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ancien titi parisien dézingue la politique de QSI !

Publié le 21 mars 2022 à 6h15 par Th.B.

Ayant effectué toutes ses classes au PSG avant de prendre la décision de faire sa post-formation à l’étranger, Kingsley Coman a critiqué une facette de la politique du Paris Saint-Germain avec les jeunes talents issus du centre de formation.

Depuis le début de l’ère QSI, enclenchée par le rachat du PSG en 2011, divers titis parisiens n’ont pas réellement eu la chance de s’imposer au sein de l’équipe première du Paris Saint-Germain. Au fil des années, plusieurs enfants du club ont décidé de plier bagage plutôt que de prolonger leur contrat au PSG. Ce fut notamment le cas de Kingsley Coman qui a fait le choix de rejoindre la Juventus avant d’exploser au Bayern Munich où il a dernièrement prolongé son contrat et remporté une Ligue des champions en 2020… face au PSG ! L’occasion pour lui de porter un jugement sur l’impatience du Paris Saint-Germain avec les jeunes joueurs.

« Il faut attendre trois ou quatre ans, peut-être qu’ils n’avaient pas cette patience là »