Mercato - PSG : Kingsley Coman pointe du doigt un gros problème dans le projet QSI !

Publié le 21 mars 2022 à 0h45 par B.C.

Alors que le PSG n’est pas parvenu à conserver certaines de ses jeunes pépites ces dernières années, Kingsley Coman est revenu sur la stratégie des Qataris.

Depuis l’arrivée de QSI , le PSG peine à conserver ses meilleurs jeunes. Cette saison, le club de la capitale est une nouvelle fois confronté à ce problème avec notamment Xavi Simons et Edouard Michut, dont l’avenir reste incertain. Ces dernières années, Adil Aouchiche ou encore Tanguy Kouassi ont également préféré partir, tandis que Christopher Nkunku et Moussa Diaby brillent en Allemagne depuis leur départ, au point d’avoir été convoqués chez les Bleus par Didier Deschamps. De son côté, Kingsley Coman a lui aussi préféré plier bagage plutôt que découvrir le monde professionnel avec le PSG. Invité du CFC ce dimanche, l’attaquant du Bayern Munich est revenu sur les difficultés de son ancien club avec les jeunes.

« Ils veulent des résultats tout de suite »