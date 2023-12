Mercato - PSG : Un agent lâche une bonne nouvelle à Paris

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est sur le dossier Victor Osimhen depuis plusieurs mois et aurait même souhaité le recruter à la dernière intersaison. Malgré sa récente prolongation de contrat, Osimhen devrait tout de même quitter le Napoli l’été prochain selon l’agent Dario Canovi.

Victor Osimhen a reçu son cadeau de noël le 23 décembre dernier. En effet, le Nigérian, et alors qu’il est question de son transfert au PSG ou ailleurs depuis l’été dernier, a signé une prolongation de contrat au Napoli jusqu’en juin 2026. The Athletic a confié cette semaine qu’une clause libératoire de 128M€ a été incluse dans le bail et sera effective à chaque fin de saison.

Victor Osimhen a prolongé à Naples, ça ne change rien pour le PSG ?

D’ailleurs, selon l’agent Dario Canovi, le PSG n’aurait pas à s’en faire dans le dossier Victor Osimhen, Malgré la prolongation de contrat, il partira bel et bien du Napoli en fin de saison. Que ce soit à Paris ou ailleurs.

Mercato - PSG : Un ancien de l’OM annonce du lourd pour cette recrue https://t.co/wFZ4yYyVxL pic.twitter.com/VGTWlFhhBt — le10sport (@le10sport) December 29, 2023

«Il partira en juin»