PSG : Un acteur surprenant pourrait sceller le départ de Leo Messi

Publié le 22 septembre 2022 à 01h30 par Bernard Colas

Évoluant désormais au Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait quitter la capitale française à l’issue de la saison. Le contrat de l’international argentin arrive en effet à expiration, et celui-ci n’est pas pressé de prendre une décision, souhaitant se focaliser sur la Coupe du monde. L’avenir de La Pulga est donc incertain, et il pourrait être conditionné à la décision que prendra Luis Suarez pour la suite de sa carrière.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, Lionel Messi devra prendre une grande décision pour la suite de sa carrière dans les prochains mois. Alors qu’il dispose d’une option dans son contrat pour rester une année supplémentaire dans la capitale française, l’attaquant de 35 ans souhaite rester focaliser sur la saison en cours, avec la Coupe du monde en ligne de mire, avant de trancher sur la question. Du côté du PSG, on se verrait bien renouveler le bail de Lionel Messi, tandis que la presse espagnole révélait il y a quelques semaines que le FC Barcelone surveillait sa situation de près. Mais une troisième option pourrait être envisagée.

Messi prêt à retrouver Suarez en MLS ?

La piste MLS est régulièrement revenue au cours des derniers mois au moment d’évoquer l’avenir de Lionel Messi. Si celle-ci ne serait pas forcément la plus chaude pour le moment, la situation de Luis Suarez pourrait changer la donne. Quatre mois après son retour au Nacional, l’international uruguayen va déjà quitter son club formateur à la fin du championnat, soit le 30 octobre prochain. Un retour en Europe est possible pour l’ancienne star du FC Barcelone et de Liverpool, mais un départ vers les États-Unis reste également envisageable, notamment du côté de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham. Si Suarez décidait alors de prendre la direction de la MLS, cela serait une motivation supplémentaire aux yeux de Lionel Messi pour quitter l’Europe afin d’évoluer aux côtés de son grand ami comme l'explique La Cuatro. La relation forte entre les deux hommes a d’ailleurs déjà influencé l’avenir du numéro 30 du PSG.

