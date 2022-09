Foot - Mercato - PSG

Une énorme bombe lâchée sur Messi, le FC Barcelone sort du silence

Publié le 21 septembre 2022 à 19h30 par Bernard Colas

Désormais au PSG, Lionel Messi fait toujours parler de lui en Catalogne. Le quotidien El Mundo a eu accès à de nombreux documents relatifs aux négociations entre Lionel Messi et le FC Barcelone datant de l'été 2020, permettant ainsi d’en savoir plus sur les exigences de l’international argentin pour prolonger à cette époque. Des révélations qui scandalisent le FC Barcelone.

Ce mercredi, le quotidien El Mundo a livré de grosses révélations sur les négociations datant de l’été 2020 entre le FC Barcelone et Lionel Messi pour la prolongation de ce dernier. Grâce aux documents récoltés par le média espagnol, on y apprend les demandes de l’international argentin formulées au président de l’époque, Josep Maria Bartomeu, pour rester au Barça trois saisons supplémentaires. Lionel Messi avait accepté à cette époque de réduire son salaire de 20% et une prime à la signature de 10M€. Par ailleurs, l’attaquant aurait réclamé une loge au Camp Nou pour lui, sa famille ainsi que pour Luis Suarez et la sienne ou encore des vols privés pour rallier l’Argentine à Noël, des exigences acceptées par le FC Barcelone. À l’inverse, le club culé a refusé de faire passer sa clause libératoire de 700M€ à 10 000€, une somme symbolique pour permettre à Lionel Messi de rester maître de son destin. Ainsi, les deux parties ne sont pas parvenues à trouver un terrain d’entente, de quoi aboutir à l’envoi du fameux "burofax" de la part du septuple Ballon d’Or, demandant son départ. Des révélations qui scandalisent aujourd’hui le FC Barcelone.

Après les fuites, le Barça contre-attaque

Alors que Lionel Messi a finalement quitté la Catalogne l’été suivant libre de tout contrat, pour rejoindre le PSG, le FC Barcelone a affiché ce mercredi son « indignation » après la parution de l’article d’ El Mundo , annonçant avoir contacté les services juridiques du club pour prendre les mesures appropriées.

« Le FC Barcelone exprime son indignation »

« En relation avec les informations publiées aujourd'hui dans El Mundo del Siglo XXI, sous le titre 'BarçaLeaks', les dossiers secrets du club, partie 1', le FC Barcelone exprime son indignation face à la fuite intéressée d'informations qui feraient partie d'une procédure judiciaire. Le Club regrette également que le média se vante d'avoir eu "accès à une énorme quantité de documents et d'emails en possession de l'enquête Barçagate" alors que ces informations et documents n'ont pas encore été partagés avec les parties », écrit le FC Barcelone dans un communiqué.

Les services juridiques du club ont été contactés