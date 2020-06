Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va pouvoir compter sur ce bon soldat encore longtemps !

Publié le 18 juin 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Désiré par Thomas Tuchel dès son arrivée au PSG, Juan Bernat fait figure de titulaire indiscutable depuis deux ans. Et le latéral gauche espagnol entend continuer l’aventure encore un bon moment au Parc des Princes…

Nommé sur le banc du PSG en 2018, Thomas Tuchel souhaitait recruter un latéral gauche après le départ de Yuri Berchiche pour apporter une nouvelle concurrence à Layvin Kurzawa. Son choix s’est finalement porté vers Juan Bernat, et comme Le 10 Sport vous l’avait révélé en exclusivité à l’époque, le PSG n’avait payé que 7M€ au Bayern Munich pour recruter le latéral gauche espagnol. Et même s’il n’a plus qu’une année de contrat au club, Bernat semble bien décidé à rester encore pas mal d’années.

« Envie de rester longtemps à Paris »