Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel tend la perche à un joueur de légende !

Publié le 25 août 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi aurait décidé de claquer la porte du FC Barcelone cet été, Thomas Tuchel laisse la porte ouverte à une éventuelle arrivée de la star argentine.

Depuis la cinglante élimination du FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), un départ de Lionel Messi est évoqué avec insistance. En effet, l’attaquant argentin aurait décidé de quitter son club de toujours cet été, et plusieurs pistes concrètes ont été évoquées : l’Inter, Manchester City, mais également le PSG. D’ailleurs, interrogé par BT Sport sur un possible recrutement de Messi cet été, Thomas Tuchel a laissé la porte ouverte.

« Il est vraiment le bienvenu »