Mercato - PSG : Tuchel reçoit deux mauvaises nouvelles pour son futur…

Publié le 10 mars 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Si le PSG venait à être éliminé de la Ligue des Champions mercredi soir, le sort de Thomas Tuchel serait alors scellé au PSG. Et le Bayern Munich n’apparaît même plus comme une option plausible pour qu’il aille se relancer…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 13 février dernier, trois cadors étrangers sont attirés par le profil de Thomas Tuchel : le FC Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le PSG, le technicien allemand devrait jouer très gros mercredi soir en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. D’ailleurs, Tuchel a reçu plusieurs signaux négatifs pour son avenir…

Un avenir très incertain pour Tuchel

Comme l’a révélé L’Equipe lundi, Thomas Tuchel se dirigerait bel et bien vers un limogeage du PSG en fin de saison s’il ne se qualifie pas face au Borussia Dortmund. Une première mauvaise nouvelle, mais le quotidien sportif est allé encore plus loin en indiquant qu’avec les récents résultats convaincants de Hans-Dieter Flick, le Bayern Munich ne serait plus forcément une option plausible pour Tuchel la saison prochaine s’il était renvoyé du PSG.