Mercato - PSG : Tuchel débarque aussi pour... Paulo Dybala !

Publié le 19 mars 2021 à 0h45 par A.D.

Lié à la Juventus jusqu'au 30 juin 2022, Paulo Dybala pourrait être poussé vers la sortie lors du prochain mercato estival. Alors qu'il serait prêt à se jeter sur le joyau argentin, le PSG devrait se frotter à Chelsea sur ce dossier.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala serait dans le doute quant à son avenir. Alors qu'il serait encore loin d'une prolongation avec la Juventus, le joyau argentin pourrait être vendu lors du prochain mercato pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG. En effet, Leonardo serait disposé à profiter de la situation pour s'offrir Paulo Dybala l'été prochain à moindre prix. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas seul sur ce dossier et devrait voir Chelsea se mettre en travers de sa route.

Thomas Tuchel en pincerait pour Paulo Dybala

Selon les informations de Christian Martin, divulguées sur son compte Twitter , Chelsea serait sur les traces de Paulo Dybala. C'est en tous les cas ce qu'un dirigeant des Blues aurait annoncé au journaliste d' ESPN ce mercredi soir. « Tu me disais toujours qu'on ne faisait pas venir les Argentins. Eh bien, cela pourrait changer bientôt. Sergio (Agüero) nous intéresse. Et beaucoup. Et (Paulo) Dybala aussi » , aurait déclaré cette source dans le parking du Stamford Bridge après Chelsea-Atlético (2-0). Thomas Tuchel pourrait donc jouer un très mauvais tour au PSG, son ancien club, l'été prochain.