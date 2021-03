Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé s’est fixé une grande priorité pour son avenir !

Publié le 18 mars 2021 à 23h10 par H.G.

Alors que le PSG aimerait convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, l’international français n’aurait que faire de percevoir un plus gros salaire à Paris qu’ailleurs.

Kylian Mbappé pourrait bien être en train de vivre ses derniers mois en tant que joueur du PSG. En effet, l’ancien joueur de l’AS Monaco arrivé à Paris en 2017 verra son contrat expirer le 30 juin 2022, chose qui pourrait pousser le club parisien à devoir le vendre l’été prochain s’il n’a pas prolongé d’ici-là. Les pensionnaires du Parc des Princes ne peuvent effectivement pas prendre le risque de le voir s’en aller libre un an plus tard, mais ce sacrifice serait une vraie peine pour eux. En effet, depuis des mois, le PSG tente de convaincre Kylian Mbappé de parapher un nouveau contrat, et ce dans un contexte où le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces.

Le projet sportif passerait avant le salaire dans l’esprit de Kylian Mbappé