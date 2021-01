Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… Leonardo rêve plus grand pour le PSG !

Publié le 21 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Au tout début de la trêve hivernale, le PSG prenait la décision de se séparer de Thomas Tuchel et de nommer Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain. Un choix qui se justifie par le nouveau cycle imaginé par Leonardo selon Raí.

Alors que les résultats et l’animation étaient de meilleur facture à la toute fin du mois de décembre, Thomas Tuchel a été remercié par Leonardo et l’ensemble des décideurs du PSG dans la nuit du 23 au 24 décembre, quelques heures après la large victoire du Paris Saint-Germain face à Strasbourg (4-0). Le10sport.com vous révélait en exclusivité le rendez-vous entre le désormais ex-entraîneur du PSG et le directeur sportif sur les coups de 00h30 le 24 décembre. Mais pourquoi un tel changement alors que le contrat de Tuchel courrait jusqu’en juin prochain ? Leonardo estimerait être dans un nouveau projet, un nouveau cycle dans lequel Thomas Tuchel ne s’inscrivait plus, au contraire de Mauricio Pochettino.

Avec Pochettino, Leonardo «essaye d'amener encore plus loin les ambitions du club»