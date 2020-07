Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel entretient le mystère pour l'avenir de Thiago Silva !

Publié le 21 juillet 2020 à 22h45 par A.C.

Thomas Tuchel, a un peu surpris tout le monde concernant l’avenir de Thiago Silva, après le match amical face au Celtic FC (4-0).

Ce mardi, Thiago Silva a disputé son dernier match au Parc des Princes, lors du match amical face au Celtic FC. En effet, son contrat avec le Paris Saint-Germain s’est terminé le 30 juin dernier, mais le défenseur de 35 ans a décidé de prolonger de quelques mois, pour espérer aller chercher une Ligue des Champions. Mais après ? L’actuel capitaine du PSG souhaite rester en Europe et plusieurs clubs lui feraient les yeux doux. C'est le cas d’Everton selon nos informations, où Thiago Silva pourrait retrouver Carlo Ancelotti.

« On a l’impression qu’il va partir... mais dans le football, on ne sait jamais »