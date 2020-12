Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a réussi un joli coup qui est passé inaperçu !

Publié le 1 décembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Très courtisé ces derniers mois alors qu’il fait partie des espoirs les plus prometteurs du PSG, Timothée Pembélé a finalement été prolongé après que Thomas Tuchel ait insisté pour fixer son avenir au club.

Titularisé par Thomas Tuchel samedi dernier pour la rencontre en le PSG et les Girondins de Bordeaux (2-2), Timothée Pembélé (18 ans) a vécu une soirée pour le moins particulière. Malheureux sur le but qu’il a inscrit contre son camp, le jeune défenseur parisien a pourtant rendu une très bonne copie dans le jeu, confirmant ainsi son statut de grand espoir du PSG. D’ailleurs, Thomas Tuchel ne s’y est pas trompé et a bien fait de pousser pour la prolongation de Pembélé…

Pembélé était très courtisé avant de prolonger

En effet, comme l’a révélé L’Equipe lundi, plusieurs cadors étrangers tels que Chelsea, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig avaient des vues sur Timothée Pembélé, dont le contrat initial courait jusqu’en juin prochain avec le PSG. Mais Thomas Tuchel, qui craignait un nouvel épisode à la Tanguy Kouassi, a fait le forcing et a finalement réussi à faire prolonger Pembélé jusqu’en juin 2024 au Parc des Princes.