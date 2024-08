Mercato - PSG : Transfert imminent, la bataille est lancée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il reste 3 semaines avant la fin du mercato estival pour le PSG. Le club de la capitale commence à accélérer et il y a un nom qui ressort ces derniers jours, c'est celui de Désiré Doué. Le jeune milieu de terrain, qui sort à peine des Jeux olympiques, devra bientôt prendre une décision sur son avenir. Dans ce dossier, deux clubs se disputent le joueur : le PSG bien sûr mais aussi le Bayern Munich qui semblait avoir l'avantage. Une décision est attendue prochainement.

Les Jeux olympiques sont maintenant terminés et pour Désiré Doué, il va bientôt falloir prendre une décision. Le joueur de 19 ans, issu du centre de formation du Stade Rennais, n'a pas encore dévoilé sa prochaine destination. Mais on sait depuis quelques semaines que le Bayern et le PSG sont en compétition. Et si le club allemand semblait avoir pris de l'avance, les choses ne sont peut-être pas terminées pour les champions de France.

Le PSG encore à la lutte

Ces derniers jours, la tendance était clairement à un transfert de Désiré Doué vers le Bayern Munich, qui fait du jeune rennais sa grande priorité sur le mercato. Mais le PSG est loin d'avoir dit son dernier mot, comme le précise Fabrizio Romano. Pour rappel, le natif d'Angers est sous contrat à Rennes jusqu'en 2026 et le montant de son transfert pourrait avoisiner les 60M€, bonus compris, soit la somme des offres déjà transmises par le PSG et le Bayern Munich.

Décision à venir bientôt

Interrogé à l'issue de la défaite de la France face à l'Espagne en finale du tournoi olympique, Désiré Doué n'a pas souhaité en dévoiler plus pour le moment mais on connaîtra bientôt sa décision. « Les Jeux Olympiques sont finis. J’aurais une décision à prendre sur mon avenir, je la prendrai dans quelques jours » a-t-il confié.