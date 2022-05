Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout se met en place pour la première vente de l’été !

Publié le 7 mai 2022 à 23h45 par Axel Cornic

Actuellement prêté à Majorque, Sergio Rico devrait définitivement quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, pour prendre la direction de la Lazio.

Troisième gardien dans la hiérarchie du PSG depuis l’arrivée de Gianluigi Donnarumma l’été dernier, Sergio Rico est parti chercher du temps de jeu ailleurs. Depuis cet hiver il est prêté à Majorque et le moins que l’on puisse dire c’est que sa situation a changé du tout au tout, puisqu’il est devenu un titulaire indiscutable. Mais sera-t-il prêt à s’asseoir à nouveau sur le banc du Paris Saint-Germain, sachant que Majorque ne semble pas pouvoir le garder ? Un scénario envisageable, mais que Sergio Rico voudrait absolument éviter, avec notamment un départ à la Lazio.

Les agents de Sergio Rico ont tout bouclé avec la Lazio