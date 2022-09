Foot - Mercato - PSG

PSG : Tout était bouclé pour Mbappé, une folle anecdote le prouve

Publié le 6 septembre 2022 à 15h10 par Arthur Montagne

Annoncé proche du Real Madrid durant plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement prolongé au PSG jusqu'en 2025. Une surprise pour tout le monde compte tenu du fait que l'attaquant français semblait bien parti pour signer au sein du club merengue. D'ailleurs, une nouvelle preuve confirme cette tendance.

En fin de saison dernière, Kylian Mbappé a fait plaisir aux supporters du PSG en annonçant sa prolongation dans un Parc des Princes en feu. Il faut dire que tout laissait à penser que l'attaquant français allait rejoindre le Real Madrid. Du côté de l'Espagne, l'issue de ce dossier ne faisait en tout cas aucun doute. Kylian Mbappé devait signer au Real Madrid.

EA Sports avait préparé FIFA 23 avec Mbappé au Real Madrid

Nouvelle preuve que tout le monde voyait Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid, selon les informations du New York Times , EA Sports avait préparé son nouveau FIFA avec Kylian Mbappé sous les couleurs de la tunique madrilène. Présent sur la couverture de la plus célèbre simulation de football depuis deux saisons, l'attaquant français sera également la tête d'affiche de FIFA 23... mais avec le maillot du PSG.

