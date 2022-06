Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est clair pour José Mourinho !

Publié le 5 juin 2022 à 22h10 par Axel Cornic

Actuellement à l’AS Roma, avec qui il a remporté une Ligue Europa Conférence cette saison, José Mourinho serait l’une des pistes de Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Pourtant, le Special One ne semble pas vraiment tenté par une aventure du côté du club parisien.

La prolongation de Kylian Mbappé n’a été que le premier pas vers la révolution que prépare le Paris Saint-Germain en cette intersaison. Avec l’énième échec en Ligue des Champions, mais surtout la Coupe du monde au Qatar, on peut s’attendre à ce que les propriétaires du club mettent le paquet sur le mercato estival. Il y a toutefois des dossiers prioritaires et l’identité du prochain entraineur en est un. Comme nous vous l'avons annoncé en exclusivité sur le10sport.com, Mauricio Pochettino ne convainc pas le PSG et plusieurs noms sont annoncés pour le remplacer, avec notamment José Mourinho. Ce dernier aurait notamment été proposé par Luis Campos, le nouveau patron du sportif au PSG.

Mercato - PSG : Entre José Mourinho et Christophe Galtier, Luis Campos a déjà tranché ! https://t.co/BTHAilWlOG pic.twitter.com/HpaTzk6MKe — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

