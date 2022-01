Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est à refaire dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 3 janvier 2022 à 18h45 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Antonio Rüdiger a tapé dans l’œil d’un grand nombre de clubs, dont le PSG, le Bayern Munich ou encore le Real Madrid.

Cet été, Leonardo a montré un certain talent sur le marché des joueurs en fin de contrat, avec notamment Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma. Il devrait donc garder cette recette pour le mercato hivernal, avec plusieurs pistes déjà évoquées du côté du Paris Saint-Germain. C’est le cas d’Antonio Rüdiger, qui avait déjà été annoncé au PSG lorsque Thomas Tuchel était sur le banc. Le défenseur plairait également au Bayern Munich et au Real Madrid, même si ABC a récemment révélé que d’autres dossiers seraient d’actualité chez les Merengue.

Madrid tente vraiment Rüdiger

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, le Real Madrid serait toujours une piste très chaude pour Antonio Rüdiger. Ce dernier n’aurait toujours pas répondu à l’offre de Chelsea et une nouvelle aventure et notamment à Madrid, semble le tenter fortement. La possibilité de rester à Londres n’est également pas écartée, avec Rüdiger qui semble entretenir de bons rapports avec Thomas Tuchel.