Mercato - PSG : Leonardo peut se mettre à rêver pour Ousmane Dembélé !

Publié le 3 janvier 2022 à 18h30 par Th.B.

Alors que le clan Ousmane Dembélé ne reverrait pas ses ambitions financières à la baisse, sa prolongation de contrat se trouverait dans une impasse. Une brèche que le PSG compterait bien exploiter. Explications.

Et si le PSG relançait totalement la succession de Kylian Mbappé ? Certes, à l’occasion d’un entretien accordé au JDD , Leonardo n’a pas caché sa volonté de s’entendre avec l’attaquant du PSG et son entourage au sujet d’une prolongation de contrat comme le message suivant le laisse clairement entendre. « On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport. […] S’il décide de rester, il restera car c’est notre envie. Je pense qu’ils vivent très tranquillement tout ça. Mais c’est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu’il reste toute sa vie [à Paris] et qu’on doit respecter ça [leur position]. Je pense qu’on a encore de bonnes possibilités [de le prolonger]. J’y crois » . Néanmoins, pour ce qui est de son éventuel remplacement, le10sport.com vous a déjà fait part d’un intérêt du PSG pour Erling Braut Haaland et Robert Lewandowski. Cependant, les médias espagnols et français ont assuré ces dernières heures qu’Ousmane Dembélé serait également une piste prise en considération par Leonardo et la direction sportive du PSG.

Dembélé campe sur ses positions, le PSG se joint à la fête

D’après El Chiringuito , le PSG ne laisserait pas le champ libre aux clubs anglais dans la course à la signature d’Ousmane Dembélé. Le champion du monde tricolore qui n’est sous contrat au FC Barcelone que jusqu’en juin prochain serait perçu comme étant une véritable option pour l’après-Mbappé dans les couloirs de la direction du PSG. RMC Sport a confirmé ce lundi que le Paris Saint-Germain garderait un oeil sur le feuilleton Dembélé tout ne assurant que d’autres équipes seraient prêtes à lui formuler une offre salariale bien supérieure à celle du FC Barcelone. En outre, il est stipulé par le média français qu’il n’y aurait aucun rendez-vous de programme entre la direction du FC Barcelone et le clan Dembélé afin de remédier au problème qu’est devenu sa situation contractuelle. De son côté, Ousmane Dembélé serait prêt à prolonger son contrat au Barça , à condition que le club blaugrana lui offre un salaire annuel de 20M€.

