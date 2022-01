Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça reçoit une réponse à 20M€ pour Dembélé !

Publié le 3 janvier 2022 à 18h10 par Th.B.

Faisant notamment partie intégrante des petits papiers du PSG en marge du mercato estival à venir, Ousmane Dembélé ferait d’une prolongation de contrat au FC Barcelone une priorité, si et seulement si, le club culé se montrait finalement enclin au fait de lui offrir la revalorisation salariale souhaitée.

Recruté afin de combler le vide laissé par le départ de Neymar à l’été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est jamais réellement parvenu, à l’exception de la saison dernière où il a enchaîné les matchs et s’est montré régulier dans ses performances, à définitivement faire son trou au Barça . Pour autant, que ce soit le président Joan Laporta ou l’entraîneur Xavi Hernandez, la confiance est totale au sein du champion du monde tricolore et les deux hommes forts du FC Barcelone ne cessent d’évoquer une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022. À ce jour, le PSG serait sur les rangs dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Néanmoins, bien que le PSG et d’autres clubs soient sur les rangs selon RMC Sport , la priorité de Dembélé serait claire : le FC Barcelone.

Le Barça devra plier devant Dembélé pour le prolonger…