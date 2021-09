Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux étaient au vert pour l’opération Mbappé !

Publié le 6 septembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Bien déterminé à boucler le transfert de Kylian Mbappé durant le mercato estival, le Real Madrid n’a jamais réussi à convaincre le PSG. Et l’optimisme était pourtant de mise côté espagnol…

C’est un fait, le PSG a fait un choix très fort en toute fin de mercato estival en décidant de conserver Kylian Mbappé malgré les différentes offres formulée par le Real Madrid pour la dernière année de contrat restante de l’attaquant tricolore. Jusque dans les dernières heures d’ouverture du marché, le club merengue espérait pouvoir convaincre le PSG de lâcher prise plutôt que de prendre le risque de perdre Mbappé gratuitement dans un an, et une source impliquée dans les négociations a même témoigné à ce sujet dimanche dans les colonnes de Marca.

« Il y avait des raisons d’être optimiste pour Mbappé »