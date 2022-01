Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel rebat les cartes pour… Ousmane Dembélé !

Publié le 28 janvier 2022 à 1h15 par Th.B.

Le FC Barcelone pourrait parvenir à ses fins dans le feuilleton Ousmane Dembélé puisque l’ailier français serait finalement ouvert à l’idée de quitter le Barça avant la clôture du mercato de janvier. Et Chelsea serait susceptible d’être sa porte de sortie bien que le PSG serait bien positionné selon la presse espagnole.

D’ici la clôture du mercato hivernal, Ousmane Dembélé pourrait être amené à quitter le FC Barcelone. Alors qu’il semblait réticent à cette idée depuis un bon moment, la donne aurait changé ces dernières heures. Et d’après Marca , le PSG serait bien positionné pour celui qui serait pressenti à Paris comme étant une belle option pour combler le vide que laisserait Kylian Mbappé l’été prochain s’il venait à partir. Néanmoins, Chelsea serait également sur les rangs, et ce, bien que le coach Thomas Tuchel ait fait passer le message suivant récemment. « Nous ne sommes pas en contact étroit, nous nous sommes rencontrés ici et là en raison de ses déplacements pour l’équipe de France lorsque j'étais à Paris. Nous avons échangé quelques messages. Je ne sais absolument pas pourquoi il est dans cette situation, je ne connais pas les détails, donc il vaut mieux ne pas parler. ».

Chelsea estime pouvoir boucler l’arrivée de Dembélé cet hiver !