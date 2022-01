Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le vestiaire s'enflamme déjà pour la dernière recrue de Longoria !

Publié le 28 janvier 2022 à 0h45 par D.M.

Arrivé cet hiver pour remplacer Jordan Amavi sur le côté gauche de la défense, Sead Kolasinac pourrait vite s'imposer à l'OM selon Amine Harit.

Pablo Longoria a écouté Jorge Sampaoli, qui avait réclamé des renforts cet hiver. Le président marseillais a offert à son entraîneur Cédric Bakambu et Sead Kolasinac. Ancien joueur d’Arsenal et de Schalke 04, le latéral gauche s’est engagé avec l’OM jusqu’en 2023. Dans la cité phocéenne, Kolasinac a retrouvé d’anciens coéquipiers comme Mattéo Guendouzi, William Saliba ou encore Amine Harit. L’international marocain est d’ailleurs revenu sur l’arrivée du joueur cet hiver.

« Il va vraiment coller avec Marseille »