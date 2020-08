Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva sous pression pour son avenir ?

Publié le 21 août 2020 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva devrait bientôt être fixé au sujet de son avenir.

Après huit années, Thiago Silva va saluer le Paris Saint-Germain. Plusieurs sources ont évoqué une possible prolongation pour le capitaine du PSG, mais finalement, il a lui-même levé le voile sur son avenir. « J'ai déjà dit beaucoup de fois avant ce que je voulais faire, que je voulais finir ici en Europe » a expliqué Thiago Silva. « La décision a été prise, maintenant je suis tranquille dans ma tête. Ça sera dans un autre club, mais mon cœur va rester ici ». En Italie, on est persuadé que le défenseur du PSG va rejoindre Franck Ribéry, à la Fiorentina.

La Fiorentina est pressée... Thiago Silva un peu moins