Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva, retour probable au Milan AC

Publié le 11 mars 2020

Plus les semaines passent, plus il apparaît probable que Thiago Silva retrouve le Milan AC en fin de saison. Analyse.

Alors que son contrat arrive à son terme en juin prochain, un départ de Thiago Silva en fin de saison apparaît aujourd’hui l’option de loin la plus probable. Si Leonardo ne ferme pas officiellement la porte à son défenseur brésilien pour une prolongation, il apparaît clair qu’il joue la montre sur le dossier, gardant cette prolongation comme un recours ultime.

Le contexte est réuni pour cela

Mais pour Thiago Silva, l’heure du départ a sonné et le défenseur brésilien semble s’y être résolu. D’ailleurs, en Italie, on affirme qu’un contact a été pris avec le Milan AC. À l’analyse, un retour à Milan semble l’option la plus crédible pour Thiago Silva : le joueur veut toujours évoluer au haut niveau et le Milan AC constitue la meilleure solution pour cela, d’autant qu’il retrouvera sans doute son ancien partenaire à Milan et Paris, Zlatan Ibrahimovic. Pour le Milan AC, l’option Thiago Silva est également intéressante, car elle permet au club rossonero d’obtenir le renfort d’un joueur expérimenté au très haut niveau, encore performant, et à coût zéro en transfert…