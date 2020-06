Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva mérite-t-il sa « mini-prolongation » ?

Publié le 10 juin 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que la Ligue des Champions pourrait reprendre au cours de l’été, Thiago Silva pourrait donc être prolongé pour quelques semaines au PSG. Mais Jérôme Rothen estime que le défenseur brésilien ne mériterait pas cette rallonge…

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Carlo Ancelotti a échangé avec Thiago Silva pour attirer le défenseur brésilien du PSG à Everton cet été, puisque son ancien protégé arrive au terme de son contrat au Parc des Princes. Et en attendant de savoir quelle sera sa prochaine destination, Thiago Silva pourrait se voir proposer une prolongation de quelques semaines pour finir la Ligue des Champions avec le PSG durant l’été. Jérôme Rothen, interrogé à ce sujet sur RMC Sport , estime néanmoins que l’international brésilien ne devrait pas rester au terme de son contrat.

« Je l’arrêterais au 30 juin »