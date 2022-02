Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Terrible nouvelle pour Mauricio Pochettino !

Publié le 17 février 2022 à 20h10 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino pourrait voir l’un de ses principaux prétendants lui tourner le dos.

Personne ne sait si Mauricio Pochettino sera encore là la saison prochaine. La victoire sur le fil face au Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0) semble lui avoir offert un léger répit, mais un départ semble devenu inévitable. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que les dirigeants du Paris Saint-Germain travaillent sur l’avenir sans Pochettino, avec le grand rêve d’attirer Zinedine Zidane à sa place. Se cela se confirme, l’actuel coach du PSG ne devrait pas rester longtemps sans club, puisque Manchester United semble prêt à l’accueillir les bras ouverts.

Ten Hag plutôt que Pochettino à Manchester United ?