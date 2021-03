Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Stars, jeunes… Le projet de Leonardo est pointé du doigt !

Publié le 21 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Au milieu des stars du PSG, les jeunes ont du mal à se faire une place. De quoi donner des regrets à certains et notamment Soumaila Coulibaly, qui vient de décider de quitter le club de la capitale pour le Borussia Dortmund.

Alors que le PSG dispose de l’un des meilleurs centre de formation en Europe, c’est finalement loin de la capitale que les talents explosent. En effet, chaque année, de nombreuses pépites décident de quitter Paris pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Il faut dire qu’au milieu de Neymar, Mbappé, Verratti et compagnie, cela est très difficile de se faire une place. Alors que Presnel Kimpembe a réussi à se faire une place en sortant du centre de formation du PSG, tous n’ont pas cette chance.

« Il n’y a pas trop de place pour nous »