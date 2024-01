Mercato - PSG : Sortie incroyable sur Mbappé, le Qatar va jubiler

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

PSG ou Real Madrid ? Questionné sur son avenir ce mercredi soir, Kylian Mbappé n'a pas encore tranché entre les deux équipes. En Espagne, son cas divise. Certains journalistes espagnols le voient proche d'un départ. D'autres estiment qu'il serait enclin à prolonger son contrat à Paris. C'est le cas de Guti, ancien joueur du Real Madrid.

Le flou règne toujours autant dans le dossier Kylian Mbappé. Ce mercredi, le joueur avait la possibilité de couper court aux rumeurs devant les journalistes. C'est raté. « Je n'ai pas fait de choix. Mais de toute façon, avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à préserver l'ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir, ce qui reste le plus important donc on va dire que c'est secondaire » a confié le joueur du PSG après sa victoire au Trophée des champions.

Mbappé proche du Real Madrid ?

Une sortie qui a fait réagir en Espagne, où son arrivée au Real Madrid est espérée au terme de la saison. Journaliste pour El Chiringuito , Juanfe Sanz estime que le joueur serait très proche d'une arrivée en Liga. « Mbappé est plus proche du Real Madrid qu'il n'y paraît. Je pense que le PSG ne se soucie pas vraiment de son départ » a-t-il confié. De quoi donner des sueurs froides au PSG, qui espère toujours le voir prolonger.

Guti calme tout le monde