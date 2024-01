Mercato - PSG : Mbappé se fait recaler à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Carlo Ancelotti, c'est au tour de Xavi de se prononcer sur une possible arrivée de Kylian Mbappé en Espagne. Présent en conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur du FC Barcelone a assuré que ce ne serait pas en Catalogne. Son club ne disposant pas de moyens financiers nécessaires pour le recruter.

L'Espagne est à fond dans le dosser Kylian Mbappé. L'avenir du joueur parisien est épié et cela devrait être le cas dans les prochaines semaines. Lié au PSG jusqu'en juin prochain, l'international français n'a pas encore dévoilé sa décision et chacun des parties préserve une part de mystère. « Est-ce que 2024 peut être l’année de Mbappé au Real Madrid ? Je ne vais pas répondre sur ce sujet » a par exemple lâché Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid.

Mercato - PSG : Le boss a assuré ses arrières avec Mbappé https://t.co/26VgphgrXO pic.twitter.com/5koKLX1Kqh — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Le Barça se fait interpeller de partout

Le club espagnol serait en position idéale pour le recruter et cela fait réagir, même à Barcelone. « Je ne sais pas si Mbappé ira au Real Madrid. Il y a eu un moment où je le pensais, mais maintenant je ne sais plus. S’il ne vient pas, que fera-t-il ? Je reçois des memes de (Josep) Pedrerol (le célèbre présentateur d’El Chiringuito) avec le le fameux 'tic tac’ » a confié Pedri, milieu de terrain du Barça. D'ailleurs, quid d'une arrivée de Mbappé en Catalogne ?

Xavi met fin à ce dossier