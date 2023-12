Mercato - PSG : Son transfert capote, il vit un enfer

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG s’est débarrassé de presque tout ses indésirables. Hugo Ekitike, lui, est cependant resté. Convoité par l’Eintracht Francfort, l’attaquant de 21 ans a fait capoter son transfert puisqu’il voulait signer en Premier League. Mais aucun club ne s’est manifesté à temps. Depuis, l’ancien Rémois vit un véritable calvaire dans l’effectif de Luis Enrique.

Le mercato estival s’est révélé plutôt mouvementé du côté du PSG. Le club de la capitale a bouclé une bonne dizaine d’arrivées et s’est également séparé de nombreux joueurs. Presque tous les indésirables ont quitté la formation parisienne cet été. Hugo Ekitike, lui, est cependant resté chez les Rouge-et-Bleu. Pourtant, l’attaquant de 21 ans n’était plus vraiment désiré au PSG.

Mercato - PSG : Surprise pour la prochaine destination de Mbappé ? https://t.co/EaQjmjxSfE pic.twitter.com/qD2b88bIDg — le10sport (@le10sport) December 30, 2023

Ekitike a plombé son transfert cet été

Après seulement une saison passée dans la capitale, Hugo Ekitike a obtenu le statut d’indésirable. Très loin de faire l’unanimité aux yeux des dirigeants parisiens, l’ancien du Stade de Reims était alors annoncé sur le départ. L’Eintracht Francfort souhaitait notamment le recruter pour remplacer Randal Kolo Muani. Mais le journaliste Ben Jacobs a révélé dans sa chronique pour Caught Offside il y a quelques jours qu’Hugo Ekitike ne voulait que la Premier League. Crystal Palace était intéressé par ses services, mais l’affaire ne s’est pas faite. L’agent de l’attaquant du PSG aurait également plombé quelques deals à cause de ses exigences financières jugées démesurées.

Son passage au PSG vire au cauchemar

Hugo Ekitike a donc fini par rester au PSG, où il vit un véritable enfer depuis cet été. Le club de la capitale ne compte plus sur lui et lui a bien fait comprendre. Depuis le début de saison, l’ancien Rémois n’a eu droit qu’à huit petites minutes de jeu. Pire encore, Hugo Ekitike n’est plus apparu dans le groupe de Luis Enrique en match officiel depuis le 26 août dernier. Le joueur du PSG vit un cauchemar. La direction parisienne entend se débarrasser de lui dès cet hiver. Reste à voir si un club se manifestera pour le sortir de son calvaire dans la capitale.