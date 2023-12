Mercato - PSG : La date est fixée pour le départ du boss ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé aux commandes du PSG durant l'été 2022, Luis Campos n'a pas toujours effectué les bons choix, notamment lorsqu'il a nommé Christophe Galtier sur le banc la saison dernière. Mais le Portugais conserve un certain crédit auprès de Doha, qui a tenu à lui renouveler sa confiance. Le conseiller sportif devrait donc honorer son contrat, qui le lie au PSG jusqu'en 2025.

Depuis son arrivée au PSG en 2022, Luis Campos n'a pas échappé aux critiques, notamment la saison dernière après les résultats mitigés du PSG et certains échecs enregistrés sur le mercato. Mais depuis, le conseiller sportif semble avoir retrouvé un second souffle. Son dernier recrutement a été salué, même si des doutes existent sur le véritable niveau du PSG. « Dans ce mercato estival, je peux dire que Luis Campos et moi avons travaillé ensemble 20 heures par jour pendant deux mois sans nous arrêter et je pense que tout le monde peut voir les grands résultats de ce travail. Nous avons un entraîneur et un directeur sportif fantastiques et je suis très heureux de l’esprit retrouvé au PSG » a lâché Nasser Al-Khelaïfi en septembre dernier.

Campos va aller au bout du cycle

Rassuré par les propos de son président, Luis Campos a pris la décision de poursuivre son aventure au PSG. Déterminé, le Portugais souhaite aller au bout de l'aventure, jusqu'au terme de son contrat en 2025 selon les informations du 10Sport.com. De son côté, Doha ne voudrait pas tout chambouler et souhaiterait aller au bout du cycle fixé.

Campos est débarrassé du Celta Vigo

Surtout que le PSG a accueilli une bonne nouvelle ces derniers jours. Critiqué pour sa double-casquette, le conseiller sportif a décidé de quitter le Celta Vigo et de se concentrer exclusivement sur le club parisien. Ces dernières semaines, le Portugais a travaillé activement sur le prochain mercato d'hiver. Deux dossiers auraient été bouclés, celui de Gabriel Moscardo, mais aussi celui de Lucas Beraldo. Campos n'a pas dit son dernier mot au PSG.