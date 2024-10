Mercato - PSG : Son transfert a été une bénédiction, il est aux anges !

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike (22 ans) n’a certainement pas brillé pendant ses 18 mois passés au PSG. Mais depuis son prêt avec option d’achat qui a été levée par l’Eintracht Francfort, Ekitike revit et montre un tout autre visage. Et cela, il le doit grandement au Paris Saint-Germain d’après son ressenti.

Après une belle saison au Stade de Reims en 2021/2022, Hugo Ekitike, qui figurait pourtant dans les petits papiers de clubs anglais comme West Ham ou bien allemands tels que le Borussia Dortmund, choisissait de rester en France. Le président Nasser Al-Khelaïfi s’entendait avec son homologue rémois Jean-Pierre Caillot pour le prêt avec option d’achat quasi obligatoire à 35M€ d’Ekitike.

Toutefois, Hugo Ekitike n’est pas parvenu à faire son trou au PSG, barré par la concurrence XXL en attaque avec les Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar notamment. Un an et demi plus tard, l’avant-centre de l’équipe de France Espoirs a finalement quitté en prêt avec option d’achat le PSG pour l’Eintracht Francfort où il s’éclate en ce début de saison avec ses cinq buts inscrits. Pour Le Parisien, Hugo Ekitike est revenu sur son passage très bénéfique en expérience malgré son temps de jeu famélique. « Je ne regretterai jamais d’être venu à Paris, j’ai appris vraiment plus que les gens ne peuvent l’imaginer et aujourd’hui ça me sert. Il y a des choses que tu apprends par le regard, en regardant les autres joueurs. Ce n’est pas quelque chose qui peut se transmettre. J’ai été au contact des meilleurs joueurs (Messi, Neymar, Mbappé). Sur le coup, quand tu ne joues pas, tu n’as pas l’impression d’apprendre mais en fait, si ».

Ces séances d’entraînements entourés des « meilleurs joueurs » selon ses dires lui ont permis de se perfectionner et de bâtir le joueur qu’il est aujourd’hui. « Aujourd’hui, j’ai l’espace, le temps de jeu pour pouvoir m’exprimer et il n’y a rien de mieux pour se perfectionner. Je pense que c’est la raison pour laquelle je me sens bien. Tout ce qui fait l’homme et le joueur que je suis, c’est en partie grâce à Paris ».