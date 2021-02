Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone voit les choses en grand pour Mbappé... et Haaland !

Publié le 20 février 2021 à 0h15 par A.C.

Diego Simeone a eu une sortie remarquée au sujet de Kylian Mbappé, ainsi que de Erling Haaland.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont pas vraiment passé des très bons huitièmes de finale aller de Ligue des Champions. Tout l’inverse de Kylian Mbappé et Erling Haaland. Il n’en fallait pas plus pour donner pour mortes les deux légendes vivantes du football, ouvrant ainsi la nouvelle ère de Mbappé et de Haaland. Il faut dire que la star du Paris Saint-Germain a frappé fort face au FC Barcelone de Messi, tandis que Haaland a lui participé à la belle victoire du Borussia Dortmund sur le FC Séville (2-3). Suffisant pour éclipser deux joueurs qui ont dominé leur sujet pendant quinze années ?

« Mbappé et Haaland pourraient jouer ensemble »